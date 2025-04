Abraham: “Conceicao e Mourinho condividono la mentalità di puntare al massimo”

Intervistato da CBS Sports Golazo, Tammy Abraham, attaccante del Milan, ha toccato vari argomenti: dal suo arrivo agli obiettivi in rossonero

Intervistato da CBS Sports Golazo, Tammy Abraham , attaccante del Milan , ha parlato diversi argomenti: dal suo arrivo agli obiettivi in rossonero. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Su Conceicao e il paragone con Mourinho: "Hanno qualcosa in comune, credono tanto negli obiettivi che si pongono. Lavorano duramente, vogliono solo il meglio da te e da giocatore non vuoi altro che una guida del genere per performare al meglio".