Milan: tra la scelta del Nuovo DS e la sfida contro la Fiorentina. Intanto Conte…

Oggi, venerdì 4 aprile 2025, i principali quotidiani sportivi e generalisti hanno dedicato ampio spazio al Milan. Un’attenzione inevitabile, vista la brusca frenata nella trattativa con Fabio Paratici per il ruolo di nuovo direttore sportivo del club rossonero. Ma non solo: domani sera, a San Siro, andrà in scena un match cruciale contro la Fiorentina, valido per la 31ª giornata di Serie A.