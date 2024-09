Milan, Pavlovic show contro Yamal. Social pazzi di lui: è il vero colpo?

Siamo in un momento di pausa per la Serie A e anche per il Milan. I rossoneri non hanno iniziato al meglio la propria stagione, anzi. Solo due punti sui nove disponibili. Un cammino che è iniziato male per Fonseca, che ha ancora tutto il tempo per riprendersi e la pausa potrebbe aiutarlo. In primis Alvaro Morata sembra vicino al rientro. Poi arrivano segnali importanti delle nazionali, specialmente da un giocatore. Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, è stato tra i protagonisti della vittoria della Serbia contro la Spagna in Nations League. Il serbo ha giocato molto bene (e non è una novità), tanto che i tifosi rossoneri si sono scatenati sui social, specialmente per la sua difesa sul giovane fenomeno Yamal.