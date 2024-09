Una stagione che non è partita al meglio per quanto riguarda il Milan. Solo due punti sui nove disponibili nelle prime tre giornate della Serie A 2024-25. Tanti tifosi rossoneri stanno criticando tutti: Fonseca, la squadra e la società. Tra questi ci sono molte persone che invocano il ritorno di Paolo Maldini al comando del Milan. Fabio Santini, giornalista, a ‘Ti amo calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha parlato anche del Milan e in particolare di un possibile ritorno di Paolo Maldini. Ecco di cosa si tratta.