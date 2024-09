Milan dello scudetto smantellato: cancellato il lavoro di Maldini e Massara

Attualmente, Tomori e Maignan sono gli unici due giocatori del Milan, campione due anni fa, sui quali non ci sono dubbi o incertezze. Nel blocco titolare erano inclusi anche Theo Hernandez e Leao , ma il comportamento clamoroso dei due sulla fascia sinistra all’Olimpico ha sollevato alcuni interrogativi su di loro. Questo rappresenta l’ennesimo episodio di un'inusuale distanza da quella squadra titolare che aveva ottenuto un trionfo sorprendente. Eppure, come riporta Tuttosport, quel gruppo vincente è stato smantellato gradualmente, senza che ci fosse davvero bisogno di farlo.

La decisone su Saelemaekers

Tuttavia, alcune scelte sembrano contraddire l'esigenza principale espressa da Paulo Fonseca quest'estate: quella di trovare un equilibrio complessivo per rafforzare la difesa. In questo contesto, è difficile comprendere perché si continui a cedere Saelemaekers, l'unico esterno offensivo con abilità difensive. Già un anno fa, la decisione di prestare il belga al Bologna non era sembrata la migliore, e la sua eccellente stagione in rossoblù rende la situazione ancora più incomprensibile. Inoltre, Fonseca aveva pubblicamente elogiato Saelemaekers solo tre settimane fa.