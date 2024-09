Milan, Moncada in scadenza di contratto: cosa filtra sul futuro

Il Milan non ha iniziato al massimo la sua stagione. I rossoneri guidati da Paulo Fonseca in panchina hanno pareggiato due partite e persa un'altra in tre gare di Serie A. Ora siamo in pausa per le partite delle varie Nazionali. Quello che non va mai in pausa è il calciomercato , visto che mancano pochi mesi a gennaio, quando inizierà la sessione invernale . Occhio alle possibili mosse anche a livello dirigenziale.

Milan, Moncada: quale futuro? Il dirigente è in scadenza: cosa influenzerà il futuro

Geoffrey Moncada, come ricorda 'Il Corriere dello Sport', ricopre il ruolo di direttore tecnico del Milan. Tale occupazione è stata assunta nell'estate del 2023, con un rinnovo dopo gli addii di Maldini e Massara. Il suo contratto, si legge, è in scadenza al 30 giugno 2025 e i risultati di questa stagione influiranno sulle riflessioni. Ad oggi, secondo il quotidiano, Moncada non sarebbe né in discussione né in bilico: e questo mercato andrà verificato e fatto 'fruttare' in questa stagione. Secondo Il Corriere tutti gli acquisti del Milan hanno la firma di Moncada, poi avallati da Ibrahimovic e Furlani. Moncada, si legge, non parla spesso ai media, ma è sempre a fianco della squadra. Nel tanto chiacchierato Lazio-Milan, si trovava allo stadio con Cardinale e Furlani. Come ricorda il quotidiano, Moncada ha la fiducia del Milan, che è anche una sua creatura.