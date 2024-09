CALCIOMERCATO MILAN

Si è concluso da pochissimi giorni il calciomercato estivo 2024, ma il Milan continua a lavorare in vista del futuro, nel solco di un progetto a lunga scadenza. La sessione appena trascorsa ha portato in dote ai rossoneri cinque volti nuovi (Álvaro Morata, Strahinja Pavlović, Emerson Royal, Youssouf Fofana e Tammy Abraham) per un investimento complessivo di circa 72 milioni di euro. Questo a fronte per cessioni e dismissioni per circa 33 milioni di euro. Ma cosa riserverà il domani al club di Via Aldo Rossi?