Francia-Italia: per L’Equipe bocciati i due giocatori del Milan

Una serata da archiviare quella vissuta al Parco dei Principi dai francesi del Milan Youssouf Fofana e Theo Hernandez durante l'esordio in Nations League contro l'Italia. Nella sconfitta per 1-3 contro la squadra di Luciano Spalletti, i due giocatori del Milan sono stati tra i peggiori. Infatti, L’Equipe non ha risparmiato critiche per la loro prestazione negativa, segnata da numerosi errori.