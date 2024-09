Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, è stato molto vicino al Marsiglia e, nelle ultime ore, è giunto un indizio sui social che sembra far pensare ad un possibile trasferimento futuro. Il mediano algerino, infatti, che in un primo momento non era considerato come uno dei sacrificabili in casa rossonera, negli ultimi giorni della finestra di trattative è di fatto stato messo alla porta. Oltre alle sirene provenienti dall'Arabia Saudita, sulle sue tracce si è messo anche l'OM, oltra all'Atletico Madrid. Alla fine, però, il ragazzo è rimasto a Milanello.