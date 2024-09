Milan, Abraham pronto per il Venezia: perfetto per Fonseca

Abraham, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', è arrivato il 30 agosto al Milan e la sera dopo ha piazzato l'assist a Rafa Leao per il 2-2 contro la Lazio, sfiorando il gol della vittoria. Pochi minuti in campo per Tammy, ma molto significativi: l'inglese ha dimostrato di sapere attaccare la profondità, di sapere giocare con la squadra e poter essere decisivo. Nonostante il possibile rientro di Alvaro Morata, Abraham si candida per una maglia da titolare in Milan-Venezia. Una gara che i rossoneri devono vincere.