Baiocchini rivela: “Milan, contro il Venezia ci sarà Abraham. Morata …”

Manuele Baiocchini, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sulle possibili scelte di Paulo Fonseca in vista di Milan-Venezia. Nonostante manchi più di una settimana, infatti, i rossoneri guardano già a quella sfida per provare a conquistare i primi tre punti della propria stagione.