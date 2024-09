Milan, Vos subito in prima squadra? Ecco il possibile ruolo

Come ricorda 'Tuttosport' questa mattina, Silvano Vos ha giocato solo un tempo con la maglia rossonera, ma tanto è bastato per fare parlare tutti di lui. L’esordio casalingo del Milan Futuro in Serie C , il primo settembre contro il Carpi, è stato anche il giorno dell'esordio col Diavolo dell'olandese. Vos è entrato nella ripresa spostando subito la partita dalla parte della squadra di Bonera . E ora il dubbio è sul suo futuro: lasciarlo in Serie C e promuoverlo subito?

Milan, è Vos il vice di Loftus-Cheek? Silvano lancia segnali a Fonseca e non solo

La prossime partite, si legge, saranno decisive per capire se Vos sia davvero pronto per la Serie A. Quella che non manca a Silvano è l'esperienza: con l’Ajax ha già giocato in Europa League e 11 presenze (3 da titolare) in Eredivisie. Probabilmente il piano dei rossoneri era quello di farlo crescere e ambientare nel Milan Futuro, ma Vos scalpita e lancia segnali. In questa pausa dedicata alle nazionali, Silvano ha lavorato con Fonseca in allenamento, visto che è stato aggregato alla prima squadra complici le tante assenze in rosa dovute alle convocazioni dei vari ct. Il portoghese potrebbe presto trovarli uno spazio, ma in che ruolo?