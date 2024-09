Milan, rinnovo Maignan: Mike resta solo in un caso. E c’è un bivio

Il calciomercato ormai è finito da più di una settimana, ma il lavoro del Milan non è finito . Ci sono da mettere a punto dei rinnovi molto importanti. In particolare due in scadenza nel 2026: Theo Hernandez e Mike Maignan . Il rinnovo più vicino sembrerebbe essere quello del portiere francese. Ecco le ultime importanti novità.

Milan, ottimismo per il rinnovo di Maignan. Fondamentale sarà un aspetto

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', continuano i dialoghi con Maignan e il suo agente per il rinnovo con il Milan. Come rivela la rosea, ci sono stati contatti recenti e la trattativa sarebbe in un buon momento. Ci sarebbe più ottimismo rispetto al rinnovo di Theo Hernandez, l'altro big in scadenza 2026. Al momento non ci sarebbe stata ancora un'offerta ufficiale da parte dei rossoneri. Sicuramente prenderà un adeguamento importante, possibile che arrivi sui 5,5 milioni. Ma il passo fondamentale è un altro. Come scrive la rosea, Maignan ha voglia di vincere, sempre, e resterà solo se il Milan sarà competitivo al massimo. Questa stagione potrebbe essere un bivio: giocare al top, firmare il rinnovo e diventare uno dei capitani del Milan. Oppure lasciare a fine stagione. Secondo Gazzetta la prima strada, ad oggi, è quella più probabile.