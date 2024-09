Francia-Italia, Maignan: “Sconfitta dolorosa. La vivo male”

Mike Maignan , portiere del Milan e della Nazionale francese, ha parlato ai media in zona mista al termine di Francia-Italia 1-3 , valida per la prima giornata di Nations League . Una brutta sconfitta per la squadra che vanta tanti giocatori del Milan. Ecco le parole di Maignan (riprese da MilanPress).

Francia-Italia, Maignan ci mette la faccia dopo la sconfitta. Ecco le sue parole

"È una sconfitta dolorosa. È stata una giornata storta, abbiamo affrontato una grande squadra che ha difeso bene insieme. Dobbiamo andare avanti. Non possiamo vincere tutte le partite con porta inviolata. La vivo male e così anche il gruppo. Lunedì abbiamo una partita e dobbiamo risollevarci. Sono cose diverse, non lo so. Quello che si dice nello spogliatoio resta tra noi. Ne parleremo domani, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Quando perdiamo una partita, non è la fine del mondo. Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere in campo. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, questa squadra francese deve vincere. Non cercheremo scuse, ci metteremo in discussione e andremo avanti".