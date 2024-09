Leader silenzioso — Maignan preferisce evitare le luci della ribalta: in pubblico parla raramente e non si sente a suo agio. Ma, durante l'intervallo di Francia-Polonia, ha fatto sentire la sua voce con forza e ha scosso lo spogliatoio, chiedendo ai suoi compagni di dare molto di più. Tuttavia, il risultato di 0-0 del primo tempo è diventato 1-1 e i Bleus sono arrivati secondi nel girone, trovandosi poi contro la Spagna, che li ha eliminati.

Un capitano che ci mette la faccia — Donnarumma, dopo le notti magiche di Wembley nel 2021, è diventato un capitano che non mette in gioco solo i guantoni, ma anche il volto, come ha dimostrato dopo la disastrosa giornata di Berlino, chiedendo scusa a nome della squadra a tutti i tifosi.

Oggi, nello stadio dove ha dovuto spesso guadagnarsi la fiducia e l'affetto dei tifosi del PSG, Donnarumma prende un impegno a nome della Nazionale: "Non c'è occasione migliore per dimostrare che non siamo quelli visti contro la Svizzera. Vogliamo giocare una grande partita". Dietro le quinte, Gigio nota anche un Luciano Spalletti più "tranquillo e sereno" e si prepara ad affrontare i suoi compagni francesi.

È di nuovo Gigio vs Mike — La sfida a distanza con Maignan, già vissuta in Milan-PSG nella scorsa Champions League, è altrettanto attesa: "Maignan Sta facendo un ottimo lavoro sia con il Milan che con la Francia. Sono felice per lui e lo congratulerò appena ci incontriamo. È un grande portiere", dice Gigio. Donnarumma, invece, è il fuoriclasse di questa Italia: "È un ragazzo straordinario, un vero capitano che si preoccupa per tutti e si dispiace quando le cose non vanno come sperato", spiega Spalletti. Ma dopo parate e discorsi, il capitano dell'Italia attende i fatti, per capire quanto lontano sia ormai l'incubo di Berlino.