Milan, Pellegatti: “Finalmente! Abraham: quello che volevo da tempo”

"Ci voleva proprio. Era dal 19 ottobre del 1958 che il Milan non segnava 4 gol in mezzora. E' come chiudere gli occhi e sentire profumi di aromi. Dopo un minuto il primo massaggio con il gol di Theo Hernandez e l'assist di Theo. Dici finalmente. Il Milan tiene, qualche pericolo, ma Maignan non fa parate. Il secondo gol sembra essere di Fofana. Al 20' il Milan è divertente. Tammy Abraham è un centroavanti che volevo da tanto tempo. Mi piace come si muove. Oggi Loftus-Cheek si è esaltato, credo che lì davanti soffra un po' di malinconia. L'abbraccio liberatorio a Theo Hernandez è una bellissima cosa. La gente inizia a cantare e a bearsi. Dopo tante parole e critiche, ho visto un Milan rilassato. Serviva questa partita così: il Liverpool ha perso. Secondo voi chi sta meglio a livello di morale? Ci sono ancora 19 mila biglietti, ma ora mi aspetto che i tifosi arrivino dopo questa partita. La difesa nel primo tempo mi ha fatto un po' tremare, lì bisogna migliorare. Ma come mi è piaciuto Loftus-Cheek. Bisogna essere più attenti in difesa e la mediana deve aiutare, ma la perfezione porta al manicomio".