Definita a metà la Supercoppa: Milan, Bologna, Napoli e Inter protagoniste

Tuttavia, l'esito della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna sarà determinante per definire gli accoppiamenti delle semifinali. A questo si aggiungerà la classifica finale del campionato di Serie A, che sancirà l'ordine di "testa di serie" per Napoli e Inter.

L'attesa cresce per scoprire gli incroci che vedranno queste quattro forze del calcio italiano contendersi il primo trofeo ufficiale della stagione 2025/2026. La Supercoppa Italiana si preannuncia un evento imperdibile, un'occasione per ammirare le migliori squadre del panorama nazionale sfidarsi in un contesto affascinante.