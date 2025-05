Milan-Bologna, Donadoni: 'Nessuna favorita. Conceicao? Se subentri ...'

Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero ed ex allenatore dei felsinei, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. In modo particolare a suo dire non ci sarebbe una favorita, anche perché il Diavolo ha appena vinto in campionato, ma i rossoblù si giocheranno un trofeo dopo 51 anni. Ecco, dunque, le sue parole in merito.