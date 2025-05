Milan-Bologna: l’Olimpico si accende, ma lo spettacolo inizia dalle telecamere

Mentre l'attesa per la Finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna sale, la Lega Serie A affila le armi per offrire uno show parallelo

Mentre l'attesa per il fischio d'inizio della Finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Milan e Bologna all'Olimpico sale vertiginosamente, la Lega Serie A affila le armi per offrire uno show parallelo, un'esperienza televisiva che promette di superare ogni precedente. Ben prima che i 22 giocatori facciano il loro ingresso in campo, un esercito di tecnologie all'avanguardia è pronto a catturare ogni sfumatura dell'evento, trasformando la partita in uno spettacolo globale.

Milan-Bologna: una finale da oscar, riprese TV da record

Come riferito da ANSA, oltre 50 broadcaster, raggiungendo circa 180 paesi, saranno gli occhi del mondo puntati sull'Olimpico. Per questa vetrina internazionale, la Lega Serie A non ha badato a spese, dispiegando un impressionante parco di 31 telecamere per la produzione Host, affiancate dalle unità dei canali tematici dei club e dalle 8 telecamere di Mediaset, pronte a confezionare contenuti pre e post partita su misura per il pubblico italiano. Ma l'interesse globale è palpabile, con un numero record di operatori esteri pronti a commentare live dallo stadio e ad arricchire le proprie trasmissioni con interviste esclusive e approfondimenti tailor-made per i rispettivi mercati.