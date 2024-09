L'esultanza di Theo Hernández (difensore AC Milan) per il suo gol in Milan-Venezia 4-0 (Serie A 2024-2025) | News (Getty Images)

Dopo la sosta delle nazionali, il Milan si appresta a ripartire con la propria stagione. Anzi dovremmo dire partire davvero. È si perché in tre gare della Serie A, i rossoneri hanno raccolto solamente due punti e anche abbastanza sudati. Contro il Venezia è arrivata la risposta tanto attesa, 4 a 0 dei rossoneri e la prima vittoria di Fonseca da allenatore rossonero. Tanti spunti tattici, e non, positivi per Fonseca, ma anche un possibile pericoloso campanello d'allarme. Ma la stagione del Milan potrebbe (davvero) partire da qui.