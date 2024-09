Milan-Venezia 4-0 (90′): la prima vittoria stagionale | Serie A News

Due minuti più tardi Rafael Leão potrebbe segnare il quinto gol per i rossoneri, ma l'attaccante portoghese, presentatosi a tu per tu in velocità con il portiere ospite Jesse Joronen, gli tira addosso e l'occasione sfuma. Al 55' ancora Venezia al tiro, dalla distanza, con Alfred Duncan, ma la sua conclusione termina quasi a ridosso del Secondo Anello di 'San Siro'.

I ritmi di questa ripresa, inevitabilmente visto il punteggio, sono più bassi. Il Milan lascia maggiormente l'iniziativa al Venezia, con la squadra di Fonseca che prova a pungere in contropiede con la velocità di Pulisic, Leão e Abraham. Intorno alla metà della ripresa (62') duplice chance per il Milan. Prima con Leão che semina il panico a sinistra, ma non trova nessuno in area piccola, poi con un'incursione di Emerson Royal che liscia il pallone per la 'manita' a pochi passi da Joronen.

Al 64' Fonseca richiama in panchina Tijjani Reijnders e Leão; al loro posto in campo Noah Okafor e Álvaro Morata, al rientro in campo dopo un mese di stop. Anche Di Francesco opera una doppia sostituzione. Fuori Duncan e Gaetano Oristanio, dentro Issa Doumbia e John Yeboah. Il Diavolo torna a farsi pericoloso dalle parti di Joronen con il tiro a giro di Pulisic al 68': conclusione deviata che, però, non provoca ulteriori patemi alla difesa veneta e al suo estremo difensore.

Al 71' il Venezia trova il gol, con Francesco Zampano che, in area di rigore rossonera, gira di sinistro alle spalle di Mike Maignan. L'arbitro Davide Di Marco, però, dopo 'on field review' al V.A.R., toglie la rete ai lagunari. Motivo? Il fallo - brutto - di Hans Nicolussi Caviglia, a centrocampo, su Ruben Loftus-Cheek in partenza dell'azione. Gol annullato e seconda ammonizione per Nicolussi Caviglia, che finisce sotto la doccia lasciando il Venezia in dieci uomini.

Ci prova lo stesso Loftus-Cheek, al 77', ma la sua conclusione è deviata in calcio d'angolo da Joronen. Ultimi due cambi per il Milan e per il Venezia al 79'. Tra i rossoneri, fuori Pulisic e Fofana; dentro Samuel Chukwueze e Kevin Zeroli. Nelle fila dei lagunari, invece, fuori Gianluca Busio e Joel Pohjanpalo; dentro Magnus Kofod Andersen e Antonio Raimondo. Non succede praticamente più nulla fino alla fine, eccezion fatta per qualche ficcante incursione di Okafor e un violento tiro in porta (94') di Loftus-Cheek con il pallone che sibila alto sulla traversa della porta difesa da Joronen.

Milan-Venezia 4-0 al 90': buon viatico, per i rossoneri di Fonseca, per prepararsi alla sfida di martedì sera, ore 21:00, sempre a 'San Siro' contro il Liverpool. Sarà l'esordio del Diavolo nella Fase Campionato della Champions League 2024-2025. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>