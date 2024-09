Milan-Venezia 4-0: anche Abraham in gol su calcio di rigore | Serie A News

Primo gol rossonero per Tammy Abraham in Milan-Venezia: l'inglese trasforma il secondo calcio di rigore della serata al 29'

Primo gol rossonero per Tammy Abraham in Milan-Venezia, partita della 4^ giornata della Serie A 2024-2025 in svolgimento a 'San Siro'. Intervento di Joël Marcel Schingtienne, in piena area di rigore, sul piede di Rafael Leão e l'arbitro Davide Di Marco - dopo 'on field review' al V.A.R. - fischia il secondo penalty della serata per il Diavolo. Sul dischetto si presenta Abraham, che spiazza Jesse Joronen (pallone a sinistra, portiere a destra) e segna con un tiro debole, ma preciso. Milan-Venezia 4-0!