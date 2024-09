Milan-Venezia 1-0: tacco di Leao, gol di Theo Hernández | Serie A News

Al 2' il Milan va in vantaggio contro il Venezia a 'San Siro': tacco di Rafael Leao, incursione e gol sul primo palo di Theo Hernández

Il Diavolo di Paulo Fonseca va subito in vantaggio, al 2', contro i lagunari di Eusebio Di Francesco a 'San Siro' nella partita della 4^ giornata della Serie A 2024-2025. Con una bella azione in velocità sulla sinistra. Tacco di Rafael Leão, incursione in area di Theo Hernández, conclusione sul primo palo e il portiere ospite Jesse Joronen è battuto sul primo palo. Milan-Venezia 1-0! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Milan-Venezia da 'San Siro' >>>