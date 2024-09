PAGELLE MILAN-VENEZIA - Tutto troppo facile oggi. Un primo tempo di alto livello per il Milan, che spazza via il Venezia in mezz'ora. Dopo due minuti la mette Theo Hernandez, poi il raddoppio arriva con Gabbia su calcio d'angolo e infine due rigori, realizzati da Pulisic e Abraham. Però il Milan oggi corre e corre bene. La difesa balla ancora un po'. Soprattutto i primi minuti. La ripresa è più di gestione che altro. Al Venezia viene anche annullato un gol, arrivato con il Milan scoperto. C'era giustamente fallo prima, ma gli orrori difensivi rimangono. Bisogna necessariamente correggere queste distrazioni.