Milan-Venezia 4-0 (45′): questo è il Diavolo che vogliamo | Serie A News

Il Venezia reagisce e nei successivi dieci minuti crea due potenziali palle-gol. La prima con Joel Pohjanpalo (liscio dell'attaccante finlandese in piena area di rigore rossonera), poi con una conclusione da fuori di Hans Nicolussi-Caviglia. Sul tiro, di sinistro, dell'ex juventino, Mike Maignan fa però buona guardia. Accompagnando con lo sguardo il pallone che sibila fuori dal palo alla sua sinistra.

Il Diavolo, però, è decisamente in serata. Tijjani Reijnders, schierato più avanti rispetto agli altri centrocampisti, ci prova con un tiro da fuori, ma senza esito. Ha più fortuna, invece, il Diavolo poco dopo il quarto d'ora di gioco. Al 16', infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, perviene al raddoppio. Crossa Pulisic, prolunga di testa in area piccola dei lagunari Youssouf Fofana e Matteo Gabbia - con la coscia - beffa Joronen da distanza ravvicinata.

Due gol dalla difesa e due rigori — Il Milan è devastante e, in pochissimi minuti, di fatto chiude la partita di 'San Siro'. Al 25' Joronen stende Tammy Abraham in area piccola e l'arbitro Davide Di Marco fischia il calcio di rigore. Sul dischetto va Pulisic: pallone a sinistra, portiere a destra e tris rossonero. La squadra di Fonseca non toglie il piede dall'acceleratore e, al 29', ottiene il secondo penalty della serata milanese.

Stavolta, però, l'arbitro ha bisogno di una 'on field review' al V.A.R. per cogliere un evidente pestone di Joël Marcel Schingtienne ai danni di Leão. Rigore, dagli undici metri va Abraham che realizza, al 29', con freddezza, spiazzando Joronen con un tiro debole, ma preciso, nello stesso angolo in cui aveva segnato Pulisic qualche minuto prima. Il Venezia si rivede dalle parti di Maignan soltanto al 42' con un tiro - velleitario - da fuori area di Gaetano Oristanio.

Nei 3' di recupero concessi dall'arbitro non succede più nulla. Milan-Venezia 4-0 dopo 45': i rossoneri di Fonseca, nella ripresa, non dovranno far altro che gestire risultato e forze.