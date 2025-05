Milan-Bologna, Pellegatti: “Ecco perché Conceicao punta su Jovic”

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato proprio di Milan-Bologna e in particolare di Luka Jovic. Ecco le mosse di Conceicao

Finale di Coppa Italia, domani sera Milan e Bologna si giocheranno il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Per entrambe le compagini la possibilità di alzare una coppa importante e garantirsi un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Per questo sarà una finale fondamentale. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato proprio di Milan-Bologna e in particolare di Luka Jovic. Ecco le mosse di Conceicao. Parole da 'YouTube'.