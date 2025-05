Un video per la storia: il Bologna vuole la Coppa, il Milan l’ultimo ostacolo

Un filo invisibile lega ogni singola voce: l'amore incondizionato per la maglia, un sostegno che va oltre il risultato, un tifo viscerale che si tramanda di generazione in generazione. Il video si chiude con un'onda sonora potente e univoca, un coro che risuona con la forza di un intero popolo: "Forza Bologna!".

Questo non è solo un appello, ma una dichiarazione d'intenti. Bologna non scenderà in campo solo con undici giocatori, ma con un'intera città alle spalle, un fiume di passione pronto a trascinare la squadra verso un sogno che profuma di storia. La Coppa Italia non è più un miraggio lontano, ma un obiettivo concreto, a portata di mano. E Bologna, la città che sogna, è pronta a lottare con ogni fibra del suo cuore rossoblù per trasformare quel sogno in realtà.