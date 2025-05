Coppa Italia, ancora divieti per la Curva Sud: “Avremo solo la nostra voce”

Dopo l’ennesimo provvedimento la Curva Sud del Milan non potrà esporre alcun striscione per la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico

Dopo l’ennesimo provvedimento la Curva Sud del Milan non potrà esporre alcun striscione o colori all’interno del proprio settore anche allo Stadio Olimpico in occasione della Finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. La tifoseria organizzata rossonera ha emanato un comunicato attraverso il proprio account su Instagram. Ecco le parole.

"Anche la coreografia proposta per questa finale è stata vietata, avremo solo la nostra voce, il nostro cuore e le nostre mani. Prosegue anche il divieto per gli striscioni, le bandiere, gli stendardi che rappresentano qualsiasi gruppo del secondo anello blu. Ritrovo ore 16.30 in prossimità del parcheggio dei Pullman sul Lungotevere Vittoria. Avanti Milanisti, avanti Curva Sud!". Queste le parole della Curva Sud del Milan. La partita è prevista per domani, mercoledì 14 maggio, alle ore 21. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Bologna: Conceicao se la gioca così?>>>