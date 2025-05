Inzaghi: 'Gimenez? Le panchine gli hanno fatto bene. Tifo Milan, ma ...'

Filippo Inzaghi , allenatore del Pisa ed ex attaccante del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', format in onda ogni lunedì sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', soffermandosi in modo particolare su Santiago Gimenez . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Inzaghi: "Gimenez? In Italia ti stroncano subito". E sulla sua fede rossonera ...

Sulla promozione con il Pisa: "La promozione col Pisa? Tanti messaggi, ma quello di Simone è stato quello più apprezzato. In panchina sembra un demone, perché vive la partita come la vivo io, come quando giocavamo. Quando ci sentiamo parliamo di tante cose: soprattutto di calcio. Io a Monaco per la finale di Champions? Mi presenterò perché penso che per lui sarebbe il coronamento della sua carriera. Anche se al di là della vittoria la sua consacrazione è già arrivata, portare 2 volte una squadra in finale di Champions League è fantastico. Se lo merita perché, anche se sono suo fratello e per me è facile parlarne bene, è un ragazzo per bene, un allenatore serio e rispettoso. Spero che riesca a replicare quello che io ho fatto al Milan. Sono tifoso del Milan ma tifo per mio fratello".