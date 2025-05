Inzaghi: “Ho avuto gruppi fantastici in passato, ma mai come questo. Un sogno!”

“Essere qui è un po' il nostro sogno, per cui sono anche emozionato perché in cuore mio il presidente sa quanto io volessi allenare il Pisa e venire in questa città, oggi ci tengo a ringraziare la società che non ci ha fatto mai mancare nulla. Credevo che la squadra fosse forte, ma è stato costruito un gruppo eccezionale e non era facile. Ho avuto gruppi fantastici in passato, ma mai come questo. I ragazzi che hanno giocato meno, specialmente, sono coloro che hanno avuto un atteggiamento esemplare che ci ha permesso di vincere. Nessun ritardo, nessuna lamentela o multa. Ringrazio anche i tifosi perché dal primo giorno ho sempre avuto un grande affetto anche senza aver fatto nulla, mi hanno accolto come se fossi sempre stato qui”.