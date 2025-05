Calciomercato Milan, Reijnders: primi contatti col City. Le ultime

Calciomercato Milan , i rossoneri dovranno puntare a rinforzarsi, ma dovranno stare molto attenti ai possibili assalto delle big europee per i loro pilastri. Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , sarebbe finito nel mirino del Manchester City per l'imminente sessione estiva di calciomercato . Il manager dei 'Citizens', Pep Guardiola , ha infatti individuato nel numero 14 dei rossoneri il rinforzo ideale per un reparto che perderà Kevin De Bruyne . Ecco le ultime importanti novità.

Calciomercato Milan, Reijnders: novità importanti. Pericolo City sempre più concreto

Il Manchester City ha contattato il Milan per esprimere interesse a firmare Tijjani Reijnders. Così apre il suo pezzo The Athletic. Secondo l'importante testata internazionale, i colloqui per un accordo per il 26enne centrocampista sarebbero in una fase iniziale e un'offerta formale dovrebbe essere ancora presentata, con il City consapevole dell'attenzione del Milan sulla finale di Coppa Italia di mercoledì contro il Bologna. Secondo il sito, però, il dialogo tra le due squadre riprenderà con i citizens speranzosi di raggiungere un accordo per chiudere il colpo di calciomercato Reijnders. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Bologna: Conceicao se la gioca così?>>>