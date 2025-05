Boban netto: “Maignan va rinnovato. Spero che il Milan prenda …”

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente rossonero, ha rilasciato una lunga intervista sul Milan: eccone un estratto interessante

Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello': ecco un estratto dell'intervista (qui l'intervento completo).