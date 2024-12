Milan, Pedullà racconta il retroscena su Reijnders. Poi grandi elogi

L'aneddoto su Tiji

"Mi ricordo che un mio amico molto importante del mondo del calcio, quando Reijnders stava in Olanda, mi disse: 'se avessi Reijnders sarei l'uomo più felice della Terra'. Guardai tutte le partite e mi resi conto del centrocampista che era. Con Fonseca è esploso del tutto, non facciamo i prevenuti. Il ruolo è giusto, con Fonseca vede più la porta. E Reijnders è giusto che guadagni 4 milioni di euro. Non ci saranno problemi sul rinnovo, il Milan lo blinderà. E' un tassello imprescindibile. Reijnders potrebbe giocare in altri top club europei. Oggi varrebbe tanti soldi, Fofana gli guarda le spalle, poi lui è straordinario in attacco. Roba da podio altissimo".