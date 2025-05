Sergio Conceicao deve ancora sciogliere una riserva in vista di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia di dopodomani sera allo stadio Olimpico

Mercoledì 14 maggio, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la partita Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 e, per l'occasione, l'allenatore dei rossoneri, Sérgio Conceição, ha un altro dubbio oltre a quello sul chi far giocare in attacco da titolare.