Tare: 'Milan, un obiettivo per tutti. Società storica e blasonata'

Il Milan sta cercando un direttore sportivo per la prossima stagione e, come noto, tra i tanti candidati al ruolo sondati prima dal proprietario Gerry Cardinale e dal suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimović , poi dall'amministratore delegato Giorgio Furlani , c'è anche Igli Tare .

Milan, ha parlato Tare a 'La Stampa'

Classe 1973, il manager albanese ha lavorato per 15 anni nella Lazio di Claudio Lotito, di cui 14 da DS. Furlani lo ha incontrato nella Capitale, poi lo ha risentito un paio di volte al telefono. Per il momento, tutto in stand-by, con l'attenzione del club di Via Aldo Rossi focalizzata sulla finale di Coppa Italia di dopodomani contro il Bologna.