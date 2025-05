Milan-Bologna, un dubbio in attacco per la finale di Coppa Italia

Dopodomani, mercoledì 14 maggio , i riflettori dello stadio 'Olimpico' di Roma si accenderanno, alle ore 21:00 , per illuminare la scena in occasione di Milan-Bologna , finale della Coppa Italia 2024-2025 .

Milan-Bologna, chi in avanti tra Jović e Giménez?

Per l'occasione, ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'allenatore dei rossoneri, Sérgio Conceição, non ha ancora sciolto le riserve in attacco. Chi giocherà titolare tra Luka Jović e Santiago Giménez?