"Va ripensata tutta una catena di comando. E trovato un tecnico che riaccenda anche l’entusiasmo della piazza. Poi, naturalmente, gli dovrà essere costruita una squadra a sua misura. Cosa che non è successa né con Paulo Fonseca, né con Conceição. In questo momento la scelta del nuovo tecnico non è la priorità del Milan", ha concluso il giornalista sul tema. LEGGI ANCHE: Milan, Boban: “Maldini via, vergognoso. Presi Dani Olmo e Szoboszlai, ma …” >>>