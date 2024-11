Milan-Empoli 3-0 (90′): vittoria sulle ali di Power Reijnders | Serie A News

La prima vera occasione del secondo tempo è degli ospiti. Al 54', da appena fuori area, Youssef Maleh scarica un violento tiro di sinistro: Mike Maignan è battuto, ma lo salva la traversa. Ammonizione per Yunus Musah (57') per uno 'step on foot' ai danni di un avversario: il segno, comunque, di un Diavolo in partita. Vivo e propositivo nonostante il doppio vantaggio e la volontà degli ospiti di rialzare la testa.

L'Empoli ci prova da fuori, al 62', con il destro di Faustino Anjorin, ma senza fortuna. Il ritmo della ripresa è più lento, il Milan pensa più a gestire il punteggio che ad attaccare, ma non disdegna a rapidi contropiede nel tentativo di metterlo definitivamente in ghiaccio. Anjorin si fa male e, al 66', lascia il suo posto in campo ad un attaccante per l'Empoli di D'Aversa, l'ex interista Sebastiano Esposito.

Il Milan, però, sigla il terzo gol in contropiede al 69'. Parte in progressione Youssouf Fofana che porta il pallone, Rafael Leão si allarga a sinistra e crea lo spazio per l'inserimento di Tijjani Reijnders, che prende la sfera e si avvia verso l'area di rigore ospite. Conclusione dell'ex AZ Alkmaar e Devis Vásquez è superato ancora una volta sul palo alla sua destra. Doppietta per l'olandese, una rete bellissima dei rossoneri. Che, qualche minuto dopo (72'), rischiano però di prendere gol da Esposito: tiro forte, ma impreciso.

Fonseca, allora, fa tre sostituzioni e, al 75', toglie dal campo Matteo Gabbia, lo stesso Fofana e Musah. Dentro, al loro posto, Strahinja Pavlović, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. Cambia anche D'Aversa, che, al 76', toglie l'impalpabile Pietro Pellegri ed inserisce sul terreno di gioco Emmanuel Ekong. Ultimo cambio all'81', per Fonseca, che richiama in panchina Álvaro Morata per inserire Tammy Abraham proprio qualche istante dopo che un tiro a giro di sinistro di Chukwueze si era spento di poco sul fondo.

Fuori nel finale, all'84', anche Leão: qualche minuto in campo per Francesco Camarda. Per poco, il classe 2008 non fa un gol che fa venire giù lo stadio. Rovesciata acrobatica sul cross di Emerson Royal e pallone fuori. Peccato! All'88', sul bel suggerimento di Chukwueze, Abraham - in spaccata - mette il pallone incredibilmente sul fondo anziché in fondo al sacco. L'arbitro assegna 3' di recupero, ma non succede più nulla.

Milan-Empoli 3-0 al 90': il iDiavolo torna alla vittoria in campionato e in casa, meritatamente, dopo un'ottima prestazione. Fossero tutti così i weekend rossoneri!