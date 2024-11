Pagelle Milan-Empoli 3-0: brillano Reijnders e Fofana

PAGELLE MILAN-EMPOLI - Il cambiamento continuo del Milan di quest'anno è inspiegabile. Quello di oggi è probabilmente, per intensità, fluidità e qualità uno dei Milan migliori della stagione. I rossoneri partono subito forte, mettendo alle corde un Empoli che era tutt'altro che vittima sacrificale. Dopo tante occasioni, il gol arriva con Morata. Simile il raddoppio di Reijnders. Il Diavolo non lascia spazi e non rischia quasi nulla, coprendo bene e ripartendo alla grande. Il primo tempo si chiude sul 2-0. Anche nella ripresa il livello della prestazione del Milan non si abbassa, anzi. Arriva anche il terzo gol, ancora con Reijnders. Nessun pericolo e grande partita.