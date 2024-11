Milan-Empoli 1-0: la sblocca Morata! | Serie A News

Álvaro Morata porta in vantaggio il Milan a 'San Siro' contro l'Empoli: lo spagnolo torna al gol in campionato dopo oltre due mesi

Álvaro Morata porta in vantaggio il Milan a 'San Siro' contro l'Empoli in occasione della partita della 14^ giornata della Serie A 2024-2025. Lo spagnolo, così, torna al gol in campionato dopo oltre due mesi: gli mancava da Milan-Lecce 3-0 del 27 settembre scorso.