Serie A – Milan-Empoli 2-0: Raddoppio firmato da Reijnders | LIVE News

Amici di ' PianetaMilan.it ', benvenuti allo stadio 'San Siro' di Milano dove questo pomeriggio alle ore 18:00 , andrà in scena Milan-Empoli, partita della 14^ giornata della Serie A 2024-2025 . Nell'attesa del match, ecco - LIVE - minuto per minuto, tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Paulo Fonseca al confronto con gli azzurri di Roberto D'Aversa.

MOMENTI SALIENTI

Milan che prende subito le redini del gioco. Rossoneri in palleggio con un baricentro alto.

Primo squillo dell' Empoli : ci prova Maleh dalla distanza, ma la sua conclusione è imprecisa. Rimessa dal fondo per il Milan .

Bella azione dei rossoneri costruita da Leao e rifinita da Theo Hernandez . Il terzino francese trova Morata che conclude di prima intenzione ma il pallone sfiora il secondo palo ed esce per centimetri!

Grande occasione per il Milan!

Fofana recupera un pallone prezioso e lancia Emerson Royal che, a sua volta, serve Leao . Il portoghese tenta un tiro che, rimpallato, arriva sul piede di Morata . L'attaccante rossonero non può sbagliare e porta avanti il Milan ! 1-0!

Matteo Gabbia si becca un cartellino giallo per un fallo, in ritardo, su Pellegri .

L'attaccante dell' Empoli interviene in modo irruento su Reijnders e l'arbitro lo punisce con il cartellino giallo.

Altra ammonizione, stavolta per Colombo .

Ancora Pulisic protagonista. Lo statunitense viene servito in contropiede e conclude con un tiro di collo pieno verso la porta, ma Viti , in scivolata, salva tutto e porta i rossoneri alla bandierina.

Reijnders si trova nel posto giusto al momento giusto. Un pallone rimpallato in area di rigore arriva sul piede dell'olandese che, di prima intenzione, batte Vasquez ! 2-0!

