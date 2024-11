Milan-Empoli, Fonseca: “Leao? Ho usato due strategie. La squadra ha bisogno di Rafa”

Il Milan giocherà tra poche ore contro l'Empoli per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina riporta qualche parola di Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Grandi parole per Rafael Leao . Ecco qualche estratto.

Milan-Empoli, Fonseca: parole molto significative su Leao. E le due strategie...

«Mi piacerebbe avere più punti ma vado avanti con positività. Sono sicuro che alla fine saremo davanti a qualcuna di queste squadre in classifica. L'Empoli sarà molto difficile da superare, sono molto aggressivi nel momento difensivo. Non prendono gol, sono la quarta miglior difesa in questo momento e sarà difficile. Tutti qui sappiamo che dobbiamo vincere contro l’Empoli, e poi col Sassuolo e poi con l'Atalanta. Non sento più pressione che in altre partite. Non sono buono con me stesso, sono il primo a mettermi pressione».