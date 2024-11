Milan, Ordine: “Fonseca? E’ stata un’arringa. E contro l’Empoli…”

Il Milan fatica a trovare continuità ed equilibrio in questo inizio di stagione, visto che il Serie A sono al momento settimi in classifica. Franco Ordine , giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha scritto un editoriale per 'Il Giornale'. L'opinionista ha parlato della conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia della partita contro l' Empoli . Per Ordine, le parole del portoghese sono state una sorta di arringa. Ecco un estratto del suo pezzo.

Milan, Ordine: "L'arringa di Fonseca. Risposte appuntite e evasive. Ecco perché"

"Più che una conferenza stampa è un'arringa quella di Paulo Fonseca. Suddivisa in tanti capitoli, con risposte qualche volta appuntite, altre volte evasive, nell'intento di restituire all'attuale momento del suo Milan la scomoda realtà di una condizione difficile". Nel suo pezzo Ordine riporta qualche virgolettato di Fonseca, tra cui i problemi in difesa e non solo. Poi così su Leao: "C'è posto anche per il capitolo Leao, una sorta di tormentone che sembra giunto all'epilogo e non solo per le parole al miele del portoghese. Stasera con l'Empoli in cui non ci sono storie: serve solo vincere". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - L'occasione in Europa? Pedullà: "Può fare la differenza"