Amarcord – Il Milan-Empoli del ‘Pistolero’ Piatek: e segnò anche …

Milan-Empoli, ricordi quando segnò Piatek?

Particolarmente ispirato nella prima frazione è Samuel Castillejo, ma i due tentativi dell'esterno spagnolo trovano sempre la risposta reattiva di Drągowski. Il duplice fischio dell'intervallo arriva sullo 0-0, ma il Milan inizia alla grande la ripresa trovando subito il gol che sblocca la partita. Succede al 49': a chiudere un bel triangolo tra Castillejo, Kessie e Çalhanoğlu è l'assist di quest'ultimo per l'inserimento vincente di Piątek, ancora in gol a San Siro. Dopo avere atteso per oltre un tempo il gol dell'1-0, dobbiamo pazientare per poco più di un minuto per il raddoppio. Accelerata di Castillejo, assist per Kessie che batte Drągowski in uscita con lo scavetto. E dopo l'assist, Castillejo entra meritatamente sul tabellino dei marcatori al 67': cross basso di Conti, tocco in area piccola ed è 3-0 Milan. Risultato in ghiaccio, partita che s'incammina verso il fischio finale per un venerdì sera di fine inverno che porta in dote tre punti importanti. LEGGI ANCHE: Milan, Musah: la carta per l'equilibrio? I due precedenti sono quasi opposti