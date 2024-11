Milan-Empoli, numeri, dove vederla e non solo: la preview

Il Milan arriva a questa sfida dopo un pareggio a reti inviolate contro la Juventus in Serie A. Quella contro i bianconeri è stata una partita in cui rossoneri hanno mostrato maggiore solidità difensiva, ma ora è il momento di ritrovare la via del gol dopo due partite senza segnare in campionato. In Champions League, invece, il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro lo Slovan Bratislava, dimostrando di poter competere su più fronti. La squadra di Mister Fonseca è determinata a tornare alla vittoria in Serie A e a migliorare la propria posizione in classifica, sfruttando il fattore campo. Rispetto a Bratislava, sarà a disposizione Morata. Fofana l'unico in diffida.