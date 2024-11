Milan, De Ketelaere e Maldini due rimpianti? Una narrativa che può essere sbagliata

Il Milan sta vivendo una stagione difficile da analizzare. Una squadra che spesso balla in difesa, con partite abbastanza complesse da questo punto di vista: Cagliari, Parma e anche Bratislava per fare solo tre esempi . Troppi gol concessi e una squadra che non sembra trovare una soluzione da questo punto di vista. Ed è lo stesso Milan che vince contro il Real Madrid e contro l'Inter, dominando a lunghi tratti. Ed in momenti come questi, in cui la squadra fatica a trovare risultati e continuità, che tifosi e addetti ai lavori iniziano ad analizzare anche vecchie operazioni di calciomercato . E quelle che fanno parlare di più restano due: De Ketelaere all'Atalanta e Daniel Maldini al Monza . Possono essere davvero due rimpianti del Milan ?

Milan, De Ketelaere-Maldini due errori? Cifre, mercato e la questione ambientale

De Ketelaere è forse uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni, anche per la sua ottima prestazione in Champions League contro lo Young Boys. Il belga era stato il colpo del mercato post scudetto di Paolo Maldini. Arrivato con grandi proseliti, CDK non ha mai trovato il suo ruolo con il Milan di Pioli, tanto da essere prestato dopo una sola stagione all'Atalanta. Qui con Gasperini gioca da seconda punta e riesce ad esprimersi al meglio, come visto recentemente in Europa. Discorso diverso per Daniel Maldini, un prodotto delle giovanili del Milan che non ha mai trovato davvero spazio nella prima squadra. Dopo tanti prestiti sembra avere trovato il suo ruolo e il suo posto al Monza, tanto da essere convocato anche dall'Italia di Spalletti. Sono due giocatori che hanno trovato il loro ambiente naturale in squadre diverse dal Milan. La narrativa che siano rimpianti rossoneri può essere sbagliata proprio per questo: entrambi non hanno mostrato il loro meglio nella situazione ambientale rossonera ed è stato un bene per entrambi i lati che ci sia stata questa separazione. Si può parlare forse delle modalità: Maldini lasciato al Monza a zero, ma con la percentuale di rivendita del 50 percento, mentre De Ketelaere in prestito con diritto che sarà presto fatto valere. Qui anche le critiche al dirigenza rossonera. Forse si poteva guadagnare di più.