Milan-Empoli, Vasquez la rivelazione: il Diavolo si pente? E Colombo…

Emiliano Guadagnoli Redattore 30 novembre - 09:00

Milan-Empoli, altra partita di Serie A. I toscani arrivano a San Siro con la possibilità di raggiungere i rossoneri in classifica e lo farà con tanti ex rossoneri in campo. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' c’è Pietro Pellegri. Avventura decisamente dimenticabile in rossonero nel primo semestre della stagione ’21-22. Poi ci sono Lorenzo Colombo e Devis Vasquez, che a differenza di Pellegri sono ancora in orbita milanista. Entrambi in prestito a Empoli ed entrambi con diritto di riscatto.