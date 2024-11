Domani, alle ore 18:00 a San Siro, andrà in scena il match di Serie A Milan-Empoli e due ex rossoneri, Lorenzo Colombo e Pietro Pellegri , sono pronti a guidare l'attacco dei toscani. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Per la partita di domani, Roberto D'Aversa dovrà fare a meno di ben 8 giocatori, tutti fuori per infortunio. Questo problema costringerà l'allenatore dell'Empoli a modificare la sua formazione. Alcuni giocatori, invece, potrebbero giocare in altri ruoli, come il difensore Liberato Cacace, il quale potrebbe giocare di nuovo a centrocampo dopo l'ottima performance contro l'Udinese.