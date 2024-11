Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola nel calciomercato di gennaio 2025 acquisterà un nuovo centrocampista: non basterà, infatti, solo il recupero di Ismaël Bennacer dal lungo stop per infortunio. Il Milan, infatti, non ha in rosa un sostituto di Youssouf Fofana e nel caso in cui volesse irrobustire la mediana con un elemento in più, passando dunque dal 4-2-3-1 al 4-3-3, si ritroverebbe con una coperta troppo corta.