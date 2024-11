CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan di Paulo Fonseca, che ha tutto sommato una buona classifica in Champions League (se batterà Stella Rossa e Girona in casa nelle prossime due gare può qualificarsi tra le prime 8 del torneo), deve risalire la china in Serie A e per far sì che ciò accada si rinforzerà nel calciomercato invernale. I dirigenti rossoneri sono già vigili sugli obiettivi individuati, pronti a sferrare l'assalto non appena riaprirà ufficialmente la finestra trasferimenti. I punti da recuperare sono tanti, quindi il lavoro da fare sarà importante.